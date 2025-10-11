Двое суток без света вынудили украинцев устроить акцию протеста

В селе Софиевская Борщаговка, расположенном под Киевом, местные жители заблокировали движение транспорта по одной из улиц, сообщает Telegram-канал «Реальный Киев». Данная акция протеста связана с отключениями электроэнергии.

Люди встали посреди пешеходного перехода, препятствуя автомобильному движению. Они заявляют, что уже на протяжении двух суток остаются без света, поэтому хотят привлечь внимание властей к этой проблеме своей акцией.

Ранее генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что масштабное отключение электричества на Украине затронуло бункер президента Владимира Зеленского. Он также пояснил, что возникшие проблемы повлияют на работу пунктов принятия решений.

Украинские СМИ писали о перебоях с электроснабжением в Одессе. В отдельных районах города также прекращена подача воды. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала в Одессе серьезное снижение уровня интернет-соединения, что связано со скачками напряжения.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая недавно высказала мнение, что жителям крупных украинских городов, в первую очередь Киева, следует рассмотреть возможность временного переезда на зимний период. Причиной она назвала ожидаемые масштабные отключения электроэнергии.