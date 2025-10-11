Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:06

Двое суток без света вынудили украинцев устроить акцию протеста

Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключения света

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Софиевская Борщаговка, расположенном под Киевом, местные жители заблокировали движение транспорта по одной из улиц, сообщает Telegram-канал «Реальный Киев». Данная акция протеста связана с отключениями электроэнергии.

Люди встали посреди пешеходного перехода, препятствуя автомобильному движению. Они заявляют, что уже на протяжении двух суток остаются без света, поэтому хотят привлечь внимание властей к этой проблеме своей акцией.

Ранее генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой заявил, что масштабное отключение электричества на Украине затронуло бункер президента Владимира Зеленского. Он также пояснил, что возникшие проблемы повлияют на работу пунктов принятия решений.

Украинские СМИ писали о перебоях с электроснабжением в Одессе. В отдельных районах города также прекращена подача воды. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала в Одессе серьезное снижение уровня интернет-соединения, что связано со скачками напряжения.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая недавно высказала мнение, что жителям крупных украинских городов, в первую очередь Киева, следует рассмотреть возможность временного переезда на зимний период. Причиной она назвала ожидаемые масштабные отключения электроэнергии.

Киев
акции протеста
блэкаут
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Названа причина, по которой Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.