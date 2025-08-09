Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:26

Сторонники Гуцул объявили бессрочную акцию протеста у стен СИЗО

Сторонники Гуцул намерены пикетировать здание СИЗО до освобождения политика

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул намерены пикетировать следственный изолятор до освобождения политика, сообщили ТАСС участники демонстрации, которая проходит пятый день подряд. Ранее руководство СИЗО отказало депутатам молдавского парламента в проверке условий содержания политика.

Мы заявляем о бессрочной акции протеста. Будем добиваться освобождения Евгении, — сказал один из активистов.

Сегодня, 9 августа, у здания СИЗО, где содержится Гуцул, собралось несколько десятков человек. Завтра, 10 августа, активисты намерены провести более массовую акцию с участием сотен сторонников главы Гагаузии.

Ранее адвокат Наталья Байрам, представляющая интересы Гуцул, заявила о подаче кассационной жалобы на решение о ее аресте. Политика заключили под стражу до окончания судебного разбирательства.

До этого Народное собрание (парламент) Гагаузии отказалось признавать приговор главе автономии Евгении Гуцул. Его также назвали атакой на народ региона.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

Гагаузия
Евгения Гуцул
пикеты
протесты
акции протеста
митинги
СИЗО
Молдавия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
МИД России положительно оценил встречу глав Азербайджана и Армении в США
Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России
Сбитый Су-27 и провальная попытка ДРГ: новости СВО на вечер 9 августа
Молодой боксер из Японии скончался через неделю после боя
Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.