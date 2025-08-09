Сторонники Гуцул объявили бессрочную акцию протеста у стен СИЗО

Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул намерены пикетировать следственный изолятор до освобождения политика, сообщили ТАСС участники демонстрации, которая проходит пятый день подряд. Ранее руководство СИЗО отказало депутатам молдавского парламента в проверке условий содержания политика.
Мы заявляем о бессрочной акции протеста. Будем добиваться освобождения Евгении, — сказал один из активистов.
Сегодня, 9 августа, у здания СИЗО, где содержится Гуцул, собралось несколько десятков человек. Завтра, 10 августа, активисты намерены провести более массовую акцию с участием сотен сторонников главы Гагаузии.
Ранее адвокат Наталья Байрам, представляющая интересы Гуцул, заявила о подаче кассационной жалобы на решение о ее аресте. Политика заключили под стражу до окончания судебного разбирательства.
До этого Народное собрание (парламент) Гагаузии отказалось признавать приговор главе автономии Евгении Гуцул. Его также назвали атакой на народ региона.
5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.