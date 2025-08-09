Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:28

Защита обжаловала решение суда об аресте Гуцул

Защита обжаловала в кассационном порядке решение суда Кишинева об аресте Гуцул

Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул подала кассационную жалобу на решение о ее аресте, сообщает телеканал «Первый в Молдове» со ссылкой на адвоката Наталью Байрам. Гуцул заключили под стражу до окончания судебного разбирательства.

Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием, — заявила Байрам.

Ранее Народное собрание (парламент) Гагаузии отказалось признавать приговор главе автономии Евгении Гуцул. Его также назвали атакой на народ региона.

5 августа суд Кишинева вынес приговор Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Сама глава Гагаузии назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул указала на намерение продолжить политическую борьбу.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора Гуцул. Омбудсмен назвала решение суда нарушением закона.

