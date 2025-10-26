Мошенники начали обманывать россиян по схеме с пожарной системой МВД: мошенники под видом ТСЖ крадут личные данные по схеме с пожарной системой

Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме, представляясь председателями товариществ собственников жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники рассылают через Telegram сообщения с просьбой отключиться от системы пожарной безопасности дома, а после крадут личные данные.

Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется «председатель ТСЖ», — сказано в материалах.

После этого на телефон жертвы поступает код доступа к порталу «Госуслуги». Затем с человеком связываются мошенники, выдающие себя за сотрудников портала, и под видом помощи получают его личные данные. Используя полученную информацию, преступники убеждают граждан перевести все средства на так называемый безопасный счет или отдать деньги курьеру.

Ранее МВД сообщало о похожей мошеннической схеме. Аферисты начали представляться сотрудниками маркетплейсов и звонить россиянам по поводу якобы оформленных доставок. Злоумышленники просят назвать код из СМС, после чего взламывают аккаунт жертвы на «Госуслугах».