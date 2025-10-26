Летевший в Магнитогорск самолет внезапно сменил маршрут Летевший в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, совершил незапланированную посадку в Оренбурге, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причиной стало ухудшение погоды.

По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании Nordwind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск, — говорится в сообщении.

На борту находился 181 пассажир. Всех временно разместили в гостинице в Оренбурге. Вылет в пункт назначения запланирован на 14:05 по местному времени.

