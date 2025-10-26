Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:01

Летевший в Магнитогорск самолет внезапно сменил маршрут

Летевший в Магнитогорск самолет незапланированно сел в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Магнитогорск, совершил незапланированную посадку в Оренбурге, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причиной стало ухудшение погоды.

По причине неблагоприятных метеорологических условий в городе Магнитогорске в аэропорту города Оренбурга произведена незапланированная посадка рейса № 341 авиакомпании Nordwind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск, — говорится в сообщении.

На борту находился 181 пассажир. Всех временно разместили в гостинице в Оренбурге. Вылет в пункт назначения запланирован на 14:05 по местному времени.

Ранее во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX разрушилось лобовое стекло. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

До этого пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте 10 километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

самолеты
Санкт-Петербург
Магнитогорск
посадки
погода
Оренбург
