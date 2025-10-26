Россиянам напомнили, когда «вы» пишется с заглавной буквы Филолог Катышев: «вы» с большой буквы используется при обращении к одному лицу

При вежливом обращении к одному человеку слово «вы» пишется с заглавной буквы, напомнил заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Пушкина Павел Катышев. Чаще всего это правило используется в письмах и официальных документах, передает РИА Новости.

В литературной речи личное местоимение «вы» рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу — в письмах, официальных документах, — прокомментировал филолог.

Катышев подчеркнул, что в текстах, предназначенных для многократного использования, таких, как анкеты, рекламные материалы и листовки, местоимения «вы» и «ваш» следует писать с прописной буквы. Помимо этого, эксперт напомнил, что при официальном обращении титулы Ваше (Его, Ее) Величество и Ваше (Его, Ее) Высочество пишутся с заглавной буквы.

Ранее сообщалось, что в русском языке в контексте общения в социальных сетях начинает формироваться новая норма — отсутствие точки в конце сообщения. По словам лингвиста Ирины Левонтиной, это может влиять на восприятие сообщений. Некоторые пользователи воспринимают точку как признак агрессии или завершение разговора, в то время как отсутствие точки может сигнализировать о готовности продолжить беседу.