Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 11:12

Россиянам напомнили, когда «вы» пишется с заглавной буквы

Филолог Катышев: «вы» с большой буквы используется при обращении к одному лицу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При вежливом обращении к одному человеку слово «вы» пишется с заглавной буквы, напомнил заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Пушкина Павел Катышев. Чаще всего это правило используется в письмах и официальных документах, передает РИА Новости.

В литературной речи личное местоимение «вы» рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу — в письмах, официальных документах, — прокомментировал филолог.

Катышев подчеркнул, что в текстах, предназначенных для многократного использования, таких, как анкеты, рекламные материалы и листовки, местоимения «вы» и «ваш» следует писать с прописной буквы. Помимо этого, эксперт напомнил, что при официальном обращении титулы Ваше (Его, Ее) Величество и Ваше (Его, Ее) Высочество пишутся с заглавной буквы.

Ранее сообщалось, что в русском языке в контексте общения в социальных сетях начинает формироваться новая норма — отсутствие точки в конце сообщения. По словам лингвиста Ирины Левонтиной, это может влиять на восприятие сообщений. Некоторые пользователи воспринимают точку как признак агрессии или завершение разговора, в то время как отсутствие точки может сигнализировать о готовности продолжить беседу.

русский язык
филологи
правописание
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 октября, фото, видео
Рубль обвалится? Курс сегодня, 26 октября, что с долларом, евро и юанем
Полиция изъяла у подростка ядовитых змей
Песков предупредил о жестком ответе на удары ВСУ вглубь России
Стало известно о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО
Путин спрогнозировал поведение ВСУ на двух направлениях
Захарова призвала «бить в колокола» из-за режимов в странах Балтии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 октября: где сбои в РФ
Захарова раскрыла, с чем борется народная дипломатия
В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в ограблении Лувра
Над двумя российскими регионами перехватили 18 дронов ВСУ
Дело о самоволке автора «Солдатской правды» закрыли
Стало известно, сможет ли ЕС преодолеть зависимость от лития из Китая
Более 100 фур застряли на двое суток на трассе в Забайкальском крае
Чернышов назвал главный минус «бумажного террора» в школах
Россиян предупредили об опасности одного предмета интерьера
Трамп надеется на хорошую сделку с Си Цзиньпином
Украинский беспилотник трижды атаковал машину скорой помощи
«Мы охотимся»: министр обороны Британии сделал Путину неожиданное признание
На Западе заявили, что недооценивали мощь российского оружия
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.