Россиян предупредили о всплеске солнечной активности ИКИ РАН: активность Солнца возрастет через несколько дней

Текущая геомагнитная обстановка остается стабильной, а вспышечная активность не вызывает тревоги, однако уже через несколько дней ожидается значительное увеличение солнечной активности, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В связи с этим возможны магнитные бури.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — спокойная. Через пару дней начнет отталкиваться от дна, — говорится в сообщении.

Ранее известный астрофизик Ави Леб заявил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость способен выполнить маневр Оберта уже на следующей неделе.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.