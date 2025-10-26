Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:01

Россиян предупредили о всплеске солнечной активности

ИКИ РАН: активность Солнца возрастет через несколько дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Текущая геомагнитная обстановка остается стабильной, а вспышечная активность не вызывает тревоги, однако уже через несколько дней ожидается значительное увеличение солнечной активности, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В связи с этим возможны магнитные бури.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — спокойная. Через пару дней начнет отталкиваться от дна, — говорится в сообщении.

Ранее известный астрофизик Ави Леб заявил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться кораблем пришельцев. Он предположил, что космический гость способен выполнить маневр Оберта уже на следующей неделе.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

