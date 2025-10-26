Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 09:03

Метеоролог раскрыл, когда в европейской части России будет снег

Вильфанд: температура в европейской части России пока выше климатической нормы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителям европейской части России пока не стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова из-за теплой погоды, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог объяснил это тем, что на большей части территории страны, включая Центральный федеральный округ, температура воздуха сейчас держится выше климатической нормы.

Несмотря на то, что снегом на текущий момент покрыто до 60% России, <…> в центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается, — добавил метеоролог.

Устойчивый снежный покров в центральных регионах России сформируется лишь в ноябре, считает синоптик Михаил Семенов. По его словам, об этом говорят многолетние климатические наблюдения. Согласно им, эти даты обычно приходятся на 29, 30 ноября.

При этом россиянам предрекли один из самых суровых ноябрей. В течение октября в атмосфере сформировалась нестандартная совокупность условий: оттепели сменялись резкими похолоданиями, а аномально влажные воздушные массы из Арктики и с южных поясов формировали нестабильную погоду, сообщил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, предстоящий ноябрь может разительно отличаться от предыдущих.

погода
Россия
снег
Роман Вильфанд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился минимизировать жертвы при сдаче в плен солдат ВСУ
Российские войска освободили большую часть Волчанска
Более 30 батальонов ВСУ попали в котел
Бывший боец ВСУ рассказал, как добровольно сдался в плен
ВСУ отправили на убой батальон ни разу не получавших выплаты солдат
Названы лучшие породы собак для детей и подростков
Метеоролог раскрыл, когда в европейской части России будет снег
Автобус и грузовик-рефрижератор столкнулись на полной скорости
Украинцы стали обращаться к ВС России из-за нарастающего негатива к ТЦК
Южный российский аэропорт возобновил прием воздушных судов
В жутком лобовом столкновении двух автомобилей выжили только дети
Соперница Трампа высказалась о своем будущем участии в выборах президента
Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку
Как в Стамбуле побывали: раскрываем секрет главного блюда турецкой кухни
Один российский аэропорт временно ограничил полеты
Литва открыла доступ к аэропорту Вильнюса после инцидента с зондами
Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов
Трамп запустил обратный отсчет для ХАМАС
Комбриг «убил» бойцов ВСУ, сдача позиций: новости СВО к утру 26 октября
Как защитить дачный дом от кражи зимой: четыре простых способа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.