Метеоролог раскрыл, когда в европейской части России будет снег Вильфанд: температура в европейской части России пока выше климатической нормы

Жителям европейской части России пока не стоит ожидать формирования устойчивого снежного покрова из-за теплой погоды, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог объяснил это тем, что на большей части территории страны, включая Центральный федеральный округ, температура воздуха сейчас держится выше климатической нормы.

Несмотря на то, что снегом на текущий момент покрыто до 60% России, <…> в центре европейской России в ближайшее время снега не ожидается, — добавил метеоролог.

Устойчивый снежный покров в центральных регионах России сформируется лишь в ноябре, считает синоптик Михаил Семенов. По его словам, об этом говорят многолетние климатические наблюдения. Согласно им, эти даты обычно приходятся на 29, 30 ноября.

При этом россиянам предрекли один из самых суровых ноябрей. В течение октября в атмосфере сформировалась нестандартная совокупность условий: оттепели сменялись резкими похолоданиями, а аномально влажные воздушные массы из Арктики и с южных поясов формировали нестабильную погоду, сообщил метеоролог Александр Сергеев. По его словам, предстоящий ноябрь может разительно отличаться от предыдущих.