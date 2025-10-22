Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце ИКИ РАН сообщила о крупном взрыве на обратной стороне Солнца

Минувшей ночью на обратной стороне Солнца произошел очень крупный взрыв, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, взрыв был зарегистрирован примерно в 23:00 по московскому времени.

Специалисты отметили, что этому событию предшествовали два выброса солнечной плазмы в северном направлении. Мощный взрыв был зафиксирован с помощью коронографа LASCO/C3 — специального оборудования для наблюдения за солнечной активностью.

Институт прикладной геофизики сообщил, что 20 октября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М1.1. Выброс энергии на звезде длился 34 минуты. Солнечные вспышки подразделяются по мощности рентгеновского излучения на пять классов — от минимального A до максимального X.

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.