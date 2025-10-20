Новая сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М1.1, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Выброс энергии на звезде длился 34 минуты.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89) зафиксирована вспышка класса M1.1 продолжительностью 34 минуты, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки подразделяются по мощности рентгеновского излучения на пять классов — от минимального A до максимального X. Вспышки класса M способны вызывать магнитные бури на Земле при наличии выбросов солнечной плазмы, направленных в сторону планеты.

Утром 19 октября (в 04:56 мск) на Солнце произошла вспышка класса M1.0. Источником события стала активная область 4246 (N23W87). Продолжительность вспышки составила 18 минут.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.