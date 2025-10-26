На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана

На Филиппинах произошло сильное извержение вулкана Тааль, сообщили сейсмологи института PHIVOLCS. Зафиксировано по меньшей мере три сильных извержения.

Извержения сопровождались формированием дымовых столбов, поднимавшихся на высоту от 1,2 до 2,1 километра над кратерами. Доступ к острову с действующим вулканом закрыт.

Ранее на Гавайях произошло мощное извержение вулкана Килауэа. Фонтаны лавы достигают 450 метров в высоту, что является рекордом с начала извержения. Местные жители и туристы наблюдают это зрелище, но эксперты предупреждают о возможных выбросах на несколько месяцев. Килауэа — один из самых активных вулканов в мире.

До этого вулкан Левотоби на индонезийском острове Флорес извергся на высоту 11,6 км. Было эвакуировано 7959 человек. Извержение длилось девять минут, пепел распространяется в западном и юго-западном направлениях. Жителям и туристам рекомендовали использовать маски. Извержение было признано максимально опасным.

Также сообщалось, что вулкан Левотоби Лаки-лаки в Индонезии снова активизировался. В результате извержения столб пепла поднялся на высоту 4 тысячи метров. Затем произошло еще одно, менее мощное извержение, при котором пепел поднялся на 1,5 тыс. метров.