Извержение вулкана произошло второй раз за неделю в Индонезии

Извержение вулкана произошло второй раз за неделю в Индонезии В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки

В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки, сообщил телеканал Metro TV. Столб пепла поднимался на высоту 4 тыс. метров. После этого зафиксировали слабое извержение с выбросом пепла в 1,5 тыс. метров.

Вулкан Левотоби Лаки-лаки <…> вновь извергся сегодня рано утром, — говорится в сообщении.

Ранее мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7959 человек. Извержение продолжалось около девяти минут, вулканический пепел интенсивно распространялся в западном, северо-западном и юго-западном направлениях.

В июле жители Индонезии стали свидетелями масштабного извержения вулкана Левотоби, которое сопровождалось образованием огромного пепельного облака. Столб вулканического пепла достиг 18 километров в высоту и начал движение в северном направлении. Очевидцы сообщают, что все сопровождалось мощным хлопком. Левотоби, чья высота составляет 1584 метра над уровнем моря, относится к числу активных вулканов региона.