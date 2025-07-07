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07 июля 2025 в 11:23

Жители Индонезии проснулись и увидели столб дыма до небес

В Индонезии после извержения вулкана образовалось многокилометровое облако

Вулкан Левотоби Вулкан Левотоби Фото: PVMBG/XinHua/Global Look Press

Жители Индонезии стали свидетелями масштабного извержения вулкана Левотоби, которое сопровождалось образованием огромного пепельного облака, сообщает CNN Indonesia. Столб вулканического пепла достиг 18 километров в высоту и начал движение в северном направлении. Очевидцы сообщают, что извержение сопровождалось мощным хлопком.

Левотоби, чья высота составляет 1584 метра над уровнем моря, относится к числу активных вулканов региона. 17 июня уже фиксировалось его извержение с выбросом плотного серого облака протяженностью около 10 километров. Нынешняя вулканическая активность значительно превосходит предыдущую по масштабам.

До этого на границе японских префектур Миядзаки и Кагосима вулкан Симмоэ продемонстрировал мощную активность, выбросив столб пепла на высоту свыше пяти километров. Это наиболее интенсивное извержение с 2018 года. Вулканическое облако распространилось на расстояние 50 километров от эпицентра.

Ранее на Гавайях зафиксировано новое извержение вулкана Килауэа, которое попало на видео Геологической службы США. Специалисты зафиксировали фонтаны лавы высотой до 100 метров. Это извержение стало 25-м по счету в истории вулкана.

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