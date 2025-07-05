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05 июля 2025 в 10:12

Мощное извержение вулкана впервые за семь лет произошло в азиатской стране

В Японии произошло извержение вулкана Симмоэ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Японии вулкан Симмоэ, расположенный на границе префектур Миядзаки и Кагосима, произвел мощный выброс пепла на высоту более пяти километров, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что это самое значительное извержение с 2018 года.

Облако пепла распространилось в радиусе 50 километров. В конце июня вулкан уже проявлял умеренную активность, выбрасывая пепел на высоту до 500 метров.

Параллельно национальное метеорологическое агентство повысило уровень опасности для вулкана Асо в префектуре Кумамото до второго. В результате под угрозой оказались три префектуры: Миядзаки, Кагосима и Кумамото.

Ранее на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа, ставшее 25-м по счету с начала наблюдений. По данным Геологической службы США, лавовые фонтаны из северного жерла достигали высоты 100 метров. Извержение началось 11 июня в 11:57 по местному времени.

Между тем 26-летняя путешественница из Бразилии оказалась в кратере действующего вулкана Ринджани во время похода в Индонезии. По данным властей, девушка отправилась в поход вместе с группой туристов, однако вскоре пропала.

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