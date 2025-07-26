В Госдуме увидели опасность в цифровых подарках Telegram

Мошенники начали использовать новую схему обмана, при которой отправляют администраторам Telegram-каналов подарки с зашифрованной рекламой наркотиков, казино или экстремистских материалов, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Подарок становится видимым для всех подписчиков канала, после чего в Роскомнадзор отправляется жалоба.

Мошенники рассчитывают на то, что владелец канала не обратит внимания на описание или содержание подарка, оставит его публично видимым, и этим воспользуются недоброжелатели для провокации или подачи жалобы, — рассказал парламентарий.

Немкин посоветовал проверять все поступающие подарки и удалять подозрительные. Также о подобных случаях необходимо информировать службу поддержки Telegram.

Тем временем киберэксперт Даниил Бориславский сообщил, что в последние недели мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от «Госуслуг». В них сообщается о входе в аккаунт с подозрительного IP-адреса, а также дается номер телефона. Если по нему позвонить и сообщить СМС-код, мошенник получит доступ к личным данным, предупредил он.