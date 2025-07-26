Десантников лишат фонтанов на День ВДВ в одном российском городе В Ростове-на-Дону 27 июля и 2 августа отключат и осушат фонтаны

Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, заявили в пресс-службе городского управления благоустройства и лесного хозяйства. Соответствующую рекомендацию дали в ГУ МВД России по Ростовской области.

27.07.2025 и 02.08.2025 фонтаны, расположенные на территории Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе управления благоустройства и лесного хозяйства, будут осушены и отключены, — подчеркнули в ведомстве.

При этом в промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в обычном режиме. Исключением станет лишь фонтан «Атланты» на Театральной площади, который требует много времени для опустошения и набора воды в чашу, резюмировали в управлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ было решено вернуть к формату до 2015 года, который предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. Отмечается, что такой шаг связан с мерами безопасности.