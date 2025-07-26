Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 14:40

Десантников лишат фонтанов на День ВДВ в одном российском городе

В Ростове-на-Дону 27 июля и 2 августа отключат и осушат фонтаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонтаны отключат и осушат в Ростове-на-Дону в дни Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск, заявили в пресс-службе городского управления благоустройства и лесного хозяйства. Соответствующую рекомендацию дали в ГУ МВД России по Ростовской области.

27.07.2025 и 02.08.2025 фонтаны, расположенные на территории Ростова-на-Дону и находящиеся на балансе управления благоустройства и лесного хозяйства, будут осушены и отключены, — подчеркнули в ведомстве.

При этом в промежутках между указанными датами фонтаны будут работать в обычном режиме. Исключением станет лишь фонтан «Атланты» на Театральной площади, который требует много времени для опустошения и набора воды в чашу, резюмировали в управлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ было решено вернуть к формату до 2015 года, который предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. Отмечается, что такой шаг связан с мерами безопасности.

фонтаны
Ростов-на-Дону
День ВДВ
десантники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова пообещала «укокошить» русофобию
Ученые впервые избавились от лишней хромосомы у людей с синдромом Дауна
В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене
«Думают, как отступать»: эксперт раскрыл положение ВСУ в Красноармейске
Китай предложил создать новую международную организацию
Стало известно, из-за чего Россия может отказаться от контактов с Зеленским
У берегов Ирландии обнаружили бутылку с загадочным посланием
Удар по машине с гражданскими и жилому дому: как ВСУ атакуют РФ 26 июля
В Совфеде предрекли Зеленскому политическую смерть
Фраза «Руссо туристо» обошлась россиянке в 12,3 тысячи рублей
«Немножко потроллил»: что на самом деле случилось с военкором Филатовым?
Гаджиев: в Азербайджане не знают о планах США по Зангезурскому коридору
«Засилье иностранцев»: в Госдуме раскритиковали Российскую премьер-лигу
Десантников лишат фонтанов на День ВДВ в одном российском городе
Цены на бензин в России скоро взлетят? Запрет на экспорт, прогнозы
«Возмущение и негодование»: эксперт о реакции водителей на изменения в ПДД
Саблистка Великая проиграла Бакастовой на чемпионате мира по фехтованию
Страна бывшего СССР отправит Украине €30 млн на Patriot
При взрыве в Саратове погиб начальник станции РЖД вместе с семьей
СК просит арестовать владельцев нелегального хостела после пожара в Москве
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.