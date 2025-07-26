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26 июля 2025 в 14:10

СК просит арестовать владельцев нелегального хостела после пожара в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие ходатайствует об аресте супружеской пары, организовавшей в своей квартире на Мытной улице нелегальный хостел для мигрантов, сообщила пресс-служба Главного следственном управлении СК России по Москве. 23 июля там произошел пожар, в результате которого один человек погиб, 10 пострадали.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

По версии следствия, супружеская пара организовала незаконное проживание граждан стран Центральной Азии в своей квартире с 2020 года, действуя в сговоре с посредником, который подбирал постояльцев. Следствие квалифицировало их действия по двум статьям УК РФ: «Организация незаконной миграции группой лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

На данный момент все трое фигурантов задержаны. Двое из них — владельцы квартиры — полностью признали свою вину, в то время как их посредник признал вину лишь частично. Следствие подчеркивает, что подозреваемые сознательно шли на нарушение закона ради незаконного обогащения, проигнорировав элементарные требования безопасности при организации хостела в жилом помещении.

Ранее в Ярославле полицейские и дружинники выставили из хостела десятки мигрантов во время совместного рейда. По словам общественников, у иностранцев проверяли документы.

Следственный комитет
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Москва
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