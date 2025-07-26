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26 июля 2025 в 14:32

«Возмущение и негодование»: эксперт о реакции водителей на изменения в ПДД

Автоэксперт Похмелкин: изменения в ПДД могут вызвать у водителей негодование

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Новое правило дорожного движения, предполагающее запрет на движение в ряду со спецтранспортом на равной скорости, может вызвать у водителей негодование, высказал мнение в разговоре с Lenta.ru председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он также отметил, что автомобилям, указанным в новом правиле, и раньше нужно было уступать.

Возмущение и негодование среди водителей возрастет, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях. В сущности, и раньше им надо было уступать дорогу. Ну и, в общем-то, уступали, — сказал он.

Похмелкин прогнозирует, что период адаптации к новым требованиям будет сопровождаться массовой путаницей среди водителей и неизбежным ростом количества штрафов.

Ранее в России вступили в силу новые правила предоставления преимущества машинам с мигалками. До сих пор в правилах была прописана обязанность «уступить дорогу» таким авто без какой-либо детальной расшифровки. Теперь же в ПДД четко сказано, что при приближении автомобиля со спецсигналом водителям необходимо перестраиваться в соседний ряд или на обочину.

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