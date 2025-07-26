В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками В России водителей обязали пропускать авто с мигалками и запретили их обгонять

Новые правила предоставления преимущества машинам с мигалками начали действовать в России, сообщает «Коммерсант». До сих пор в правилах была прописана обязанность «уступить дорогу» таким авто без какой-либо детальной расшифровки. Теперь же в ПДД четко сказано, что при приближении автомобиля со спецсигналом водителям необходимо перестраиваться в соседний ряд или на обочину.

Также впервые был введен запрет на опережение таких машин, то есть на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении, и на движение с их скоростью в соседних полосах. Помимо всего прочего, теперь нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту, а также автомобилям в колонне сопровождения, впереди которой едет машина с мигалкой.

Что касается штрафов, то пока они не изменились. За отказ уступить дорогу машине с включенной мигалкой и спецсигналом предусмотрен штраф 500 рублей. Если едет транспорт с цветографической схемой, то санкция назначается судом, варьируясь от штрафа в 4,5–7,5 тысячи рублей до лишения прав.

Ранее сообщалось, что МВД не будет ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет. Такое решение было принято с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения. Участие в нем принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.