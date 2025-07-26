Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 10:24

В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками

В России водителей обязали пропускать авто с мигалками и запретили их обгонять

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новые правила предоставления преимущества машинам с мигалками начали действовать в России, сообщает «Коммерсант». До сих пор в правилах была прописана обязанность «уступить дорогу» таким авто без какой-либо детальной расшифровки. Теперь же в ПДД четко сказано, что при приближении автомобиля со спецсигналом водителям необходимо перестраиваться в соседний ряд или на обочину.

Также впервые был введен запрет на опережение таких машин, то есть на движение с большей скоростью в соседнем ряду в одном направлении, и на движение с их скоростью в соседних полосах. Помимо всего прочего, теперь нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту, а также автомобилям в колонне сопровождения, впереди которой едет машина с мигалкой.

Что касается штрафов, то пока они не изменились. За отказ уступить дорогу машине с включенной мигалкой и спецсигналом предусмотрен штраф 500 рублей. Если едет транспорт с цветографической схемой, то санкция назначается судом, варьируясь от штрафа в 4,5–7,5 тысячи рублей до лишения прав.

Ранее сообщалось, что МВД не будет ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет. Такое решение было принято с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения. Участие в нем принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

ПДД
Россия
автомобилисты
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
Раскрыта иерархия в кол-центрах украинских телефонных мошенников
Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове
В США оценили угрозу Трампа о пошлинах против покупателей российской нефти
В Госдуме раскрыли детали обмена с Украиной «20 на 20»
В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками
Стали известны новые подробности дела о теракте в «Крокусе»
На Землю надвигается жуткая угроза из космоса
Ваш идеальный компот из красной смородины!
В двух российских аэропортах повторно ввели ограничения
Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами
Два дрона ВСУ попытались атаковать Москву
В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ
Защита экс-мэра Владивостока раскрыла план действий после изъятия имущества
Раскрыта сумма выплат семьям погибших при взрыве в Саратове
В Казахстане объяснили скандальный закон о никабах
«На помойку»: в Киеве решили судьбу Зеленского
Патрушев рассказал, что ждет НАТО в случае атаки на Калининград
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.