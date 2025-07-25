Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 16:26

МВД закрыло вопрос ужесточения требований к водителям старше 60 лет

МВД России отказалось ужесточать правила допуска к вождению лиц старше 60 лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России не будет ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет, написала в Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, такое решение было принято с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения. Участие в нем принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет, — говорится в сообщении.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что идея ужесточения правил допуска к вождению людей старше 60 лет грубо нарушает права миллионов людей. Он назвал неубедительным аргументом рост числа ДТП по вине возрастных водителей, который за семь лет увеличился на четверть.

Вместе с этим член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что водители должны оповещать Госавтоинспекцию в течение 10 дней в случае, если они меняют адрес постоянной регистрации по месту жительства. В противном случае они могут получить штраф.

МВД
полиция
водители
автомобилисты
пенсионеры
пожилые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке
Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским
Садовод рассказала, какие культуры нельзя сажать после клубники
В Совфеде обозначили статус процессов интеграции территорий Донбасса
В РПЦ объяснили, почему западные христиане стали чаще переезжать в РФ
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
В Госдуме поддержали намерение Совфеда сместить лабубу с рынка
В российском регионе девушка оставила новорожденного на верную смерть
Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса
Замглавы подмосковного города отправили под домашний арест
«Жесть»: в Раде раскрыли, как Зеленский обошелся с послами G7 в Киеве
ВС России «прогрызают» Октябрьское направление
Зеленскому предрекли крах в случае возбуждения дела против Кличко
Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции
Власти Украины решили завести уголовное дело против Кличко
«Сдавать не собираются»: названы факторы, влияющие на взятие Покровска
Тюремщику отрезали ухо заключенные-подростки
Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ баллоном
Россиянам назвали идеальную температуру в комнате для сна
В российском регионе женщина держит в страхе всех местных собачников
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.