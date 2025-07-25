МВД закрыло вопрос ужесточения требований к водителям старше 60 лет МВД России отказалось ужесточать правила допуска к вождению лиц старше 60 лет

Министерство внутренних дел России не будет ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет, написала в Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, такое решение было принято с учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения. Участие в нем принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет, — говорится в сообщении.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что идея ужесточения правил допуска к вождению людей старше 60 лет грубо нарушает права миллионов людей. Он назвал неубедительным аргументом рост числа ДТП по вине возрастных водителей, который за семь лет увеличился на четверть.

Вместе с этим член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что водители должны оповещать Госавтоинспекцию в течение 10 дней в случае, если они меняют адрес постоянной регистрации по месту жительства. В противном случае они могут получить штраф.