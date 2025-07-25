Раскрыты последствия смены прописки без уведомления ГАИ

Водители должны оповещать Госавтоинспекцию в течение 10 дней в случае, если они меняют адрес постоянной регистрации по месту жительства, в противном случае они могут получить штраф, заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в комментарии ТАСС. По его словам, сумма штрафа может достигать двух тысяч рублей.

Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ. <...> Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, — сказал Машаров.

Ранее стало известно, что с 18 июля штраф за неподчинение требованию сотрудников ГАИ остановить транспортное средство был повышен с 800 рублей до 10 тысяч. Если же водитель повторно совершит правонарушение, то его могут оставить без водительских прав сроком до шести месяцев. Грузоперевозчики же теперь могут получить штраф в размере 600 тысяч рублей за нарушение правил проезда автоматизированного пункта весогабаритного контроля.