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19 июля 2025 в 00:45

В России начали действовать новые штрафы для водителей

В России с 18 июля вступили в силу новые размеры штрафов за нарушение ПДД

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие новые размеры штрафов для водителей за нарушения правил дорожного движения, вступили в силу с 18 июля. Изменения внесены согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным федеральному закону.

Теперь штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД увеличили с 500–800 рублей до семи — десяти тысяч рублей. Если водитель повторит проступок в течение года, то ему грозит взыскание в размере до десяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Корректировки также касаются грузоперевозчиков. Теперь за нарушения при проезде через автоматический пункт весогабаритного контроля могут оштрафовать на 600 тысяч рублей.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что зачастую отказ остановить транспортное средство происходит, когда за рулем находится нетрезвый водитель. Это нередко приводит к погоням, авариям и даже стрельбе. При этом водители, соблюдающие ПДД, даже не заметят изменений, заверил специалист.

До этого член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко предупредил, что самокатчик может понести уголовную ответственность, если при аварии с пешеходом его здоровью будет причинен значительный вред. По его словам, данная мера регулируется статьей о причинении тяжкого вреда по неосторожности

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