Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте

Покупка краски для ремонта напрямую у производителя обойдется на 30–50% дешевле, чем в магазинах, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, такой подход позволяет избежать значительных наценок посредников и снизить затраты на отделочные работы.

Магазины делают наценку на краску до 30–50%, но можно купить ее значительно дешевле, если обращаться напрямую к производителям. Заводы часто продают краску без посредников, особенно при крупных заказах. Еще один вариант — так называемая некондиция. Это краска с небольшим отклонением в оттенке, но с полным сохранением качества. Например, белую краску с легким желтоватым подтоном можно купить на 30–40% дешевле. Если вам не нужен идеально точный цвет, такой вариант отлично подойдет для черновых работ или покраски невидимых участков, — пояснил Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов. Он посоветовал опираться на рекомендации друзей и знакомых, которые уже делали ремонт, в случаях, когда требуется помощь профессионалов.