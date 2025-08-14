Юрист рассказал, в каком случае отец может не получить статус многодетного

Региональные власти имеют право не дать отцу статус многодетного, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, они вправе отказать в оформлении удостоверения, если дети проживают отдельно. При этом он отметил, что федеральное законодательство признает многодетной любую семью с тремя и более детьми, независимо от их места жительства.

На федеральном уровне статус многодетной семьи закреплен в указе президента. Он определяет, что семья с тремя и более детьми признается многодетной бессрочно. При этом не установлены требования, чтобы все дети проживали с одним из родителей. Однако в реальной жизни именно региональные власти решают, кто получит удостоверение многодетной семьи и доступ к льготам, которые полагаются на территории субъекта. В большинстве регионов документ оформляется родителю, с которым фактически и постоянно проживают не менее трех несовершеннолетних детей, — пояснил Русяев.

По словам юриста, такой подход связан с тем, что региональные льготы направлены на поддержку родителей, непосредственно воспитывающих и содержащих детей. Он подчеркнул, что таким образом, даже если, например, отец юридически имеет троих детей, он может не получить соответствующего статуса, поскольку большинство из них живут с матерью.

Например, если у пары трое детей, но двое живут с матерью, а один — с отцом, то удостоверение оформят матери, так как в расчет для удостоверения берется общее число детей в семье, а в данном примере по условию их трое, даже если фактически с матерью проживают двое. Отец в этой ситуации, хотя и является родителем троих детей, региональное удостоверение многодетного родителя, как правило, получить не сможет. Такой подход связан с тем, что льготы и выплаты из регионального бюджета направлены на тех, кто непосредственно несет расходы по содержанию и воспитанию детей, — резюмировал Русяев.

Ранее депутаты выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста родителям за каждого ребенка. Ее авторами стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова. В частности, они предлагают снизить пенсионный возраст на один год при наличии двух детей, на три года — за трех детей, на пять — за четырех детей и более.