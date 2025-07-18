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18 июля 2025 в 05:15

Юрист ответил, что грозит самокатчикам за аварии с пешеходами

Юрист Остапенко: тяжкий вред пешеходу чреват для самокатчика уголовным делом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самокатчик может понести уголовную ответственность, если при аварии с пешеходом его здоровью будет причинен значительный вред, заявил NEWS.ru член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко. По его словам, данная мера регулируется статьей 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Лицо, управлявшее электросамокатом, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности — в зависимости от степени тяжести причиненного [пешеходу] вреда. Например, при легких травмах возможно административное наказание, например, штраф по статье 12.30 КоАП РФ, а при тяжком вреде здоровью — вплоть до уголовной ответственности по статье 118 УК РФ, — сказал Остапенко.

Он уточнил, что потерпевший имеет право потребовать компенсацию вреда здоровью, расходов на лечение, утраченного дохода, а также морального вреда. Кроме того, по словам юриста, если самокат был арендован, возможна дополнительная ответственность прокатной компании — особенно в случаях технической неисправности или при наличии страховки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что правительство России не планирует запрещать использование электросамокатов на федеральном уровне. При этом, по его словам, отдельные регионы могут принимать соответствующее решение.

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