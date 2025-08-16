«Друг Путина»: Трамп раскрыл детали беседы с Лукашенко о встрече на Аляске

Президент России Владимир Путин настроен достичь договоренности по Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону американскому лидеру Дональду Трампу. Хозяин Белого дома рассказал об этом, напомнив, что Лукашенко и Путин — друзья, передает Fox News.
Он (Лукашенко. — прим.NEWS.ru) друг Путина, они близкие соседи и работают вместе. Он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, — сказал Трамп.
По словам Трампа, Лукашенко также сообщил ему, что «очень позитивно относится» к саммиту РФ и США на Аляске. Глава Белоруссии подчеркнул, что очень уважает Америку, хотя и не особо любил ее при «некоем другом лидере», намекнув на экс-президента Джо Байдена, отметил республиканец. Он признался, что отлично понимает коллегу, поскольку при Байдене Америку никто не уважал.
Ранее сообщалось, что Трамп и Лукашенко обсудили во время телефонного разговора, который состоялся перед саммитом на Аляске, вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и ситуацию в горячих точках. Также речь шла об Украине.
В ходе разговора президент Белоруссии также пригласил американского лидера с семьей в Минск. Трамп, в свою очередь, принял приглашение.