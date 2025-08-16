Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:34

«Друг Путина»: Трамп раскрыл детали беседы с Лукашенко о встрече на Аляске

Трамп: Лукашенко заявил о планах Путина на договоренность по Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин настроен достичь договоренности по Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону американскому лидеру Дональду Трампу. Хозяин Белого дома рассказал об этом, напомнив, что Лукашенко и Путин — друзья, передает Fox News.

Он (Лукашенко. — прим.NEWS.ru) друг Путина, они близкие соседи и работают вместе. Он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, — сказал Трамп.

По словам Трампа, Лукашенко также сообщил ему, что «очень позитивно относится» к саммиту РФ и США на Аляске. Глава Белоруссии подчеркнул, что очень уважает Америку, хотя и не особо любил ее при «некоем другом лидере», намекнув на экс-президента Джо Байдена, отметил республиканец. Он признался, что отлично понимает коллегу, поскольку при Байдене Америку никто не уважал.

Ранее сообщалось, что Трамп и Лукашенко обсудили во время телефонного разговора, который состоялся перед саммитом на Аляске, вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и ситуацию в горячих точках. Также речь шла об Украине.

В ходе разговора президент Белоруссии также пригласил американского лидера с семьей в Минск. Трамп, в свою очередь, принял приглашение.

Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Владимир Путин
Аляска
