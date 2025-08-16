Первая ракетка России не вышла в полуфинал «Мастерса» Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на престижном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, проиграв в четвертьфинале испанцу Карлосу Алькарасу. Матч продолжался 2 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Первая ракетка России Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, — сообщают организаторы соревнований.

Рублев, занимающий 11-ю позицию в рейтинге ATP, показал достойную игру, сумев сравнять счет после первого проигранного сета. Однако в решающем сете Алькарас оказался сильнее, пробившись в полуфинал турнира.

В следующем матче испанский теннисист встретится с победителем пары Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия). Для Рублева это поражение стало вторым в карьере против Алькараса — их предыдущая встреча на турнире в Мадриде в 2022 году также завершилась победой испанца.

Несмотря на поражение, российский спортсмен сохраняет шансы улучшить свою позицию в мировом рейтинге перед предстоящим US Open. В текущем сезоне это уже пятый выход Рублева в четвертьфинал турниров серии «Мастерс».

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1.