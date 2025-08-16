Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:15

Первая ракетка России не вышла в полуфинал «Мастерса»

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Leonardo Ramirez/Zuma\TASS

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на престижном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, проиграв в четвертьфинале испанцу Карлосу Алькарасу. Матч продолжался 2 часа 17 минут и завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу второй ракетки мира.

Первая ракетка России Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, — сообщают организаторы соревнований.

Рублев, занимающий 11-ю позицию в рейтинге ATP, показал достойную игру, сумев сравнять счет после первого проигранного сета. Однако в решающем сете Алькарас оказался сильнее, пробившись в полуфинал турнира.

В следующем матче испанский теннисист встретится с победителем пары Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия). Для Рублева это поражение стало вторым в карьере против Алькараса — их предыдущая встреча на турнире в Мадриде в 2022 году также завершилась победой испанца.

Несмотря на поражение, российский спортсмен сохраняет шансы улучшить свою позицию в мировом рейтинге перед предстоящим US Open. В текущем сезоне это уже пятый выход Рублева в четвертьфинал турниров серии «Мастерс».

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1.

Андрей Рублев
теннис
проигрыш
АТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов рассказал, в каком настроении находится после первых переговоров
«Друг Путина»: Трамп раскрыл детали беседы с Лукашенко о встрече на Аляске
Трамп раскрыл, хочет ли видеться с Путиным в дальнейшем
Финал «Миссис Россия» собрал самых красивых и обаятельных претендеток: фото
Трамп даст интервью по итогам встречи с Путиным
Определена победительница конкурса «Миссис Россия — 2025»
Профайлер раскрыл нюанс поведения Трампа и его команды на встрече с Путиным
Переговоры на Аляске в узком составе завершились
Первая ракетка России не вышла в полуфинал «Мастерса»
«Это честь!»: в отеле Анкориджа высказались по поводу обслуживания Лаврова
Появилась информация по меню рабочего завтрака на аляскинском саммите
Белый дом одним словом охарактеризовал встречу Путина и Трампа на Аляске
Индекс Мосбиржи на вечерней сессии показал рост
Пятилетний мальчик из Москвы выпал из окна и разбился
16 августа — Антон Вихровей: приметы на зиму и важные запреты
Железная хватка. Как «фирменное» рукопожатие Трампа сломалось на Путине
«Пряники Путину»: в США ищут способы подтолкнуть РФ к завершению конфликта
Кнайсль оценила рукопожатие Путина и Трампа при встрече в Анкоридже
Российские силы сбили четыре БПЛА над одним из регионов России
«Безумие»: Захарова оценила реакцию западных СМИ на прием Путина в США
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.