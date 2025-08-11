Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 03:36

Медведев потерял шанс выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: IMAGO/Marleen Fouchier/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо). Встреча, как уточняется, завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:1.

Медведев был посеян под 12-м номером, Уолтон номера не имел. В третьем круге ему предстоит встретиться с чехом Иржи Легечкой (22-й номер посева).

Ранее теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, одержал уверенную победу над Новаком Джоковичем в полуфинальном матче Уимблдона. Итальянец выиграл встречу в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Это стало первым случаем за последние шесть лет, когда Джокович, семикратный обладатель титула на этом турнире, не дошел до финала. В решающем поединке Синнер встретится с Карлосом Алькарасом.

До этого белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдона. Она уступила американской спортсменке Аманде Анисимовой — 12-й ракетке мира — со счетом 4:6, 6:4, 4:6. Перед этим Анисимова обыграла Анастасию Павлюченкову в четвертьфинале.

теннисисты
турниры
Даниил Медведев
спортсмены
