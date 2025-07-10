Соболенко не смогла попасть в финал Уимблдона Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона американке Анисимовой

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко не попала в финал Уимблдона, сообщается на сайте турнира. Теннисистка проиграла американской сопернице, 12-й ракетке мира Аманде Анисимовой, со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

В четвертьфинале Анисимова одержала победу над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой. В финале Анисимова сыграет либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с теннисисткой из Польши Игой Свентек.

Как сообщалось, Павлюченкова выпила пива на пресс-конференции после вылета из четвертьфинала Уимблдона. Россиянка пришла в оригинальном образе: в футболке Nirvana и шапке с клубничками.

Ранее стало известно, что итальянский теннисист, экс девятая ракетка мира Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры. Последним матчем 38-летнего спортсмена стало противостояние с испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона. Фоньини заставил вторую ракетку мира провести на корте почти 4,5 часа, но уступил более молодому сопернику в пяти сетах. За свою карьеру итальянец выиграл девять титулов ATP в одиночном разряде.