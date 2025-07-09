Российская теннисистка выпила алкоголь во время пресс-конференции Теннисистка Павлюченкова выпила пива на пресс-конференции после Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выпила пива на пресс-конференции после вылета из 1/4 финала Уимблдона, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянка пришла в оригинальном образе: в футболке Nirvana и шапке с клубничками.

Сев на стул, Павлюченкова спрятала от камер бутылку алкоголя. После она устроилась поудобнее, поприветствовала публику и начала отвечать на вопросы.

Ранее Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира в Лондоне на травяных кортах. В четвертьфинале она уступила 13-й ракетке турнира американке Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Матч длился 1 час 39 минут.

Недавно в рамках второго круга Уимблдонского турнира российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-ю позицию в мировом рейтинге, одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини, которая входит в пятерку сильнейших теннисисток мира. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

До этого испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, преодолел первый раунд Уимблдонского турнира. В пятисетовом марафоне, продолжавшемся 4 часа 37 минут, он переиграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.