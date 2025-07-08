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08 июля 2025 в 22:02

Российская теннисистка обидно проиграла американке на Уимблдоне

Россиянка Павлюченкова проиграла американке Анисимовой в 1/4 финала Уимблдона

Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова Фото: John Patrick Fletcher\Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира в Лондоне на травяных кортах. В четвертьфинале она уступила 13-й ракетке турнира американке Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Матч длился 1 час 39 минут.

Во втором сете Павлюченкова отыграла три матчбола, но в тай-брейке Анисимова смогла отразить пять сетболов. По личным встречам между спортсменками счет стал 4:0 в пользу американки.

Павлюченковой 34 года, и она занимает 50-е место в рейтинге WTA, повторив свой лучший результат на Уимблдоне. Ее высшее достижение на турнирах Большого шлема — выход в финал «Ролан Гаррос» в 2021 году.

В полуфинале Анисимова встретится с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко. Это первый выход Аманды в полуфинал Уимблдона в карьере.

Недавно в рамках второго круга Уимблдонского турнира российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-ю позицию в мировом рейтинге, одержала победу над четвертой сеяной турнира — итальянкой Жасмин Паолини, которая входит в пятерку сильнейших теннисисток мира. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

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