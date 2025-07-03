Россиянка обыграла прошлогоднюю финалистку Уимблдона

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини, занимающей пятую строчку в мировом рейтинге, в матче второго круга Уимблдона, сообщает пресс-служба турнира. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Рахимовой.

Девушка занимает 80-е место в мировом рейтинге и не имела номера посева на турнире. Паолини была посеяна под 4-м номером. В третьем круге россиянка встретится с Линдой Носковой из Чехии, имеющей 30-й номер посева. Паолини стала пятой теннисисткой из первой десятки сеяных, выбывшей с турнира.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев, выступающий под 14-м номером посева, успешно стартовал на Уимблдонском турнире. В первом круге соревнований он одолел сербского спортсмена Ласло Дьере в четырех сетах. Матч, продолжавшийся 3 часа 15 минут, завершился со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6). В следующем раунде российскому атлету предстоит встреча с представителем Южной Африки Ллойдом Харрисом.

До этого испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, преодолел первый раунд Уимблдонского турнира. В пятисетовом марафоне, продолжавшемся 4 часа 37 минут, он переиграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.