«Это честь!»: в отеле Анкориджа высказались по поводу обслуживания Лаврова

Сергей Лавров во время отъезда из гостиницы Lakefront, где остановилась российская делегация

Генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage в Анкоридже Джимми Ву, где останавливался глава МИД России Сергей Лавров перед переговорами с США на Аляске, в разговоре с РИА Новости назвал визит дипломата большой честью. Он подчеркнул, что это событие превратило его гостиницу в часть истории.

Ву признался, что испытывал волнение, назвав прием Лаврова «потрясающим» и «уникальным» опытом. Он подчеркнул, что отель всегда рад международным гостям, но визит главы МИД России — особая честь.

По словам генерального менеджера, Лавров не просил номер с видом на озеро и предпочел позавтракать в своих апартаментах. Однако на вопрос о возможном курении высокопоставленного гостя в номере Ву ответа не дал.

Я нервничаю! <…> Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что необычный свитер с надписью «СССР», в котором министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, моментально закончился в магазинах бренда и на маркетплейсах. После появления дипломата в этом предмете гардероба покупатели буквально расхватали все имеющиеся экземпляры.