16 августа 2025 в 01:02

«Это честь!»: в отеле Анкориджа высказались по поводу обслуживания Лаврова

Генменеджер отеля в Анкоридже назвал честью возможность принимать Лаврова

Сергей Лавров во время отъезда из гостиницы Lakefront, где остановилась российская делегация Сергей Лавров во время отъезда из гостиницы Lakefront, где остановилась российская делегация Фото: Иван Пильщиков/ТАСС

Генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage в Анкоридже Джимми Ву, где останавливался глава МИД России Сергей Лавров перед переговорами с США на Аляске, в разговоре с РИА Новости назвал визит дипломата большой честью. Он подчеркнул, что это событие превратило его гостиницу в часть истории.

Ву признался, что испытывал волнение, назвав прием Лаврова «потрясающим» и «уникальным» опытом. Он подчеркнул, что отель всегда рад международным гостям, но визит главы МИД России — особая честь.

По словам генерального менеджера, Лавров не просил номер с видом на озеро и предпочел позавтракать в своих апартаментах. Однако на вопрос о возможном курении высокопоставленного гостя в номере Ву ответа не дал.

Я нервничаю! <…> Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что необычный свитер с надписью «СССР», в котором министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Аляску, моментально закончился в магазинах бренда и на маркетплейсах. После появления дипломата в этом предмете гардероба покупатели буквально расхватали все имеющиеся экземпляры.

