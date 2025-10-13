Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:15

Лавров призвал решить вопрос создания палестинского государства

Лавров счел уступки необходимыми в вопросе создания палестинского государства

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопрос создания палестинского государства должен быть решен, сторонам нужно пойти на уступки, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран. По его словам, в Израиле на протяжении долгих лет не воспринимали всерьез значимость неурегулированности соответствующего момента.

Не думаю, что создание муниципалитетов или каких-то квазигосударственных структур будет сочтено в арабском мире, да и палестинцами прежде всего, как удовлетворительный исход всей этой почти 80-летней драмы, — подчеркнул министр.

До этого Лавров заявил, что Россия всегда на всех участников палестино-израильского конфликта влияла таким образом, чтобы остановить насилие. Компромиссы неизбежны в любом конфликте, объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление европейского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

