Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет Сексолог Матвеева: мужчинам после 40 лет следует делать трансректальное УЗИ

Мужчинам после 40 лет следует проходить трансректальное УЗИ — метод ультразвуковой диагностики для детального исследования органов малого таза, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, данный способ помогает в ранней диагностике потенциальных проблем у представителей сильного пола. Она отметила, что ТРУЗИ позволяет сохранить здоровье и уверенность на долгие годы.

Какую процедуру должны обязательно проходить мужчины старше 40 лет? Это ТРУЗИ предстательной железы. Именно трансректальное УЗИ, а не трансабдоминальное. Такое исследование покажет реальный объем железы и первые признаки аденомы, наличие кальцинатов, очагов воспаления, то есть простатита или тех самых гипоэхогенных зон, которые требуют пристального внимания. Это быстрая и информативная процедура, которая дает покой на годы вперед, — высказалась Матвеева.

Ранее врач Александр Горячев заявил, что ежедневная физическая активность и отказ от вредных привычек снизят риск развития аденомы простаты. Он посоветовал проходить не менее шести километров в сутки и выполнять медленные приседания.