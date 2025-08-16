Трамп даст интервью по итогам встречи с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Телеканал Fox News в социальной сети X сообщил, что президент США Дональд Трамп по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным даст интервью. Его покажут в 04:00 мск в субботу.

Интервью после саммита с президентом Трампом <…> на программе Hannity, — сообщил телеканал.

Fox News также записал беседу с Трампом на борту самолета по дороге в Анкоридж. Его уже транслируют в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп завершили первую часть переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча проходила в формате «три на три», после чего журналистов начали допускать в зал для предстоящей пресс-конференции. Завершение переговоров в узком составе означает переход к следующему этапу встречи — рабочему завтраку с участием расширенного состава делегаций. Ожидается, что лидеры двух стран вскоре выйдут к журналистам для совместного заявления и ответов на вопросы.

Кроме того, российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост во время вечерней торговой сессии на фоне переговоров президентов России и США. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) закрылся с приростом 1,01%, достигнув отметки 3007,35 пункта.