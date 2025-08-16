«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров

Президент США Дональд Трамп был разочарован отсутствием конкретной сделки по итогам саммита на Аляске, считает политолог-американист Павел Дубравский. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что американский лидер рассчитывал на сиюминутное решение.

Однако, как уточнил политолог, Россия при этом добилась того, чего хотела. По мнению американиста, российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным было важно донести свою позицию, независимо от реакции США.

Со стороны США видно разочарование, со стороны Дональда Трампа, который явно хотел бы, чтобы эта сделка была решена здесь и сейчас. Поэтому я бы сказал так. Россия добилась того, чего хотела. Она высказала свою позицию, и, в принципе, ей все равно, как отреагировали бы США. А вот США не получили, чего хотели. И Дональд Трамп может быть разочарован, — пояснил Дубравский.

Путин ранее заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.