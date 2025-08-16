Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже завершились. Главы государств в ходе пресс-конференции озвучили основные моменты диалога, однако на вопросы журналистов отвечать не стали.

Одним из самых ярких моментов встречи стало приглашение Трампа в Москву со стороны Путина. Российский лидер на английском языке обратился к республиканцу с предложением «Next time in Moscow». Сам глава Белого дома назвал предложение президента РФ интересным.

Кроме того, Трамп положительно оценил итоги переговоров на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось. Особое внимание президент США уделил украинскому вопросу. Он подчеркнул, что по «самому важному пункту» договоренности еще не достигнуты, но у сторон «есть хорошие шансы договориться».

Путин же назвал атмосферу на переговорах конструктивной. Особое внимание глава государства уделил доверительному тону беседы с Трампом и его настроенности на результат. Российский президент поблагодарил своего визави за приглашение на Аляску.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/kremlin.ru
Кирилл Дмитриев и Антон Силуанов перед началом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Кирилл Дмитриев и Антон Силуанов перед началом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости
Кирилл Дмитриев перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Кирилл Дмитриев перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Стивен Уиткофф перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Стивен Уиткофф перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Фото: AP/TASS
Скотт Бессент перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Скотт Бессент перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Фото: AP/TASS
Сергей Лавров перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон
Сергей Лавров перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Лавров и Марко Рубио на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Сергей Лавров и Марко Рубио на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Фото: AP/TASS
Владимир Путин и Сергей Лавров во время переговоров в узком составе на Аляске
Владимир Путин и Сергей Лавров во время переговоров в узком составе на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске
Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Марко Рубио перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Марко Рубио перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров
Фото: AP/TASS
Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон
Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом территории военной межвидовой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом территории военной межвидовой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон
Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон
Фото: AP/TASS
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Путиным на территории военной межвидовой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон
Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Путиным на территории военной межвидовой базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Владимир Путин и Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Владимир Путин и Дмитрий Песков после встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон
Владимир Путин и Дмитрий Песков после встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон
Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин, Дмитрий Песков и Юрий Ушаков после встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.
Владимир Путин, Дмитрий Песков и Юрий Ушаков после встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон.
Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
