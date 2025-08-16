Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча

Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже завершились. Главы государств в ходе пресс-конференции озвучили основные моменты диалога, однако на вопросы журналистов отвечать не стали.

Одним из самых ярких моментов встречи стало приглашение Трампа в Москву со стороны Путина. Российский лидер на английском языке обратился к республиканцу с предложением «Next time in Moscow». Сам глава Белого дома назвал предложение президента РФ интересным.

Кроме того, Трамп положительно оценил итоги переговоров на Аляске. Американский лидер отметил значительный прогресс в диалоге, хотя и признал, что по некоторым вопросам полного согласия достичь не удалось. Особое внимание президент США уделил украинскому вопросу. Он подчеркнул, что по «самому важному пункту» договоренности еще не достигнуты, но у сторон «есть хорошие шансы договориться».

Путин же назвал атмосферу на переговорах конструктивной. Особое внимание глава государства уделил доверительному тону беседы с Трампом и его настроенности на результат. Российский президент поблагодарил своего визави за приглашение на Аляску.

Главные кадры с саммита в Аляске — в фотогалерее NEWS.ru.