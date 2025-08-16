Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 03:20

Путин обновил условия возврата иностранцев в российские проекты

Путин утвердил условия возвращения иностранных партнеров в проект «Сахалин-1»

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на территории военной межвидовой базы ВС США Элмендорф-Ричардсон Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин утвердил условия, при которых иностранные участники могут вернуться в нефтегазовый проект «Сахалин-1». Поправки к указу о переводе проекта под российскую юрисдикцию опубликованы накануне саммита лидеров России и США.

После выхода американской ExxonMobil из консорциума в 2022 году из-за «недружественных действий» Запада проект был перерегистрирован на российского оператора ООО «Сахалин-1» в Южно-Сахалинске. Доля ExxonMobil (30%) была отчуждена, ее продажа неоднократно откладывалась и сейчас возможна до начала 2026 года.

Новые положения указа четко определяют механизм возврата для компании, чья доля была изъята (подразумевается ExxonMobil или ее правопреемник). Ключевое и первостепенное требование — отмена санкций, негативно влияющих на проект. Без этого остальные условия не могут быть выполнены.

Доля участника консорциума, ранее отчужденная <...> незамедлительно передается иностранной стороне консорциума <...> при подтверждении соблюдения данной стороной всех условий, — говорится в документе.

Возвращающаяся компания также обязана обеспечить поставки необходимого импортного оборудования и запчастей, заключить договоры техсотрудничества и перевести на счет российского оператора средства, замороженные на ликвидационном счете. Выполнение этих жестких условий — единственный путь для бывших партнеров возобновить работу в проекте.

Ранее сообщалось, что в ежегодном докладе японского МИД обозначена важность сотрудничества с Россией в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В них японцы выступают в качестве инвесторов, владея 20–30% проектов.

