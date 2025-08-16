Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина

Мониторинг пыльцы в Москве: что пылит 16 августа Мониторинг пыльцы в Москве: что пылит 16 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суббота принесет комфортную температуру и переменную облачность, но уровень пыльцы в столичном воздухе не меняется: все тот же букет аллергенов будет угрожать здоровью поллинозников.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Утро субботы начнется при +17 °C с небольшими облаками и слабым ветром. Днем воздух прогреется до +24 °C, осадков не ожидается, солнце будет периодически прятаться за облака. Вечером температура снизится до +21 °C, а к ночи — до +18 °C, возможен небольшой дождь. Погодные условия сегодня не снижают уровень пыльцы, поэтому опасность для аллергиков не исчезает.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 16 августа

Споры плесневых грибков — альтернарии и кладоспориума — продолжают регистрироваться в высоких концентрациях, превышающих 1000 единиц на кубометр воздуха. На этой неделе именно они стали главной угрозой для аллергиков.

А вот уровень пыльцы полыни и злаков сейчас остается на среднем уровне — от 11 до 100 единиц на кубометр. Несмотря на постепенное завершение цветения злаков, пыльца все еще активно фиксируется в зеленых зонах и вдоль полей. Полынь остается основным источником растительных аллергенов.

Не забывайте, что даже в городских районах аллергены легко проникают в квартиры, поэтому полезно использовать воздухоочистители и часто проводить влажную уборку. Как всегда, напоминаем внимательно следить за своим самочувствием и держать под рукой антигистаминные препараты.

Читайте в нашем материале, как обезопасить себя от пыльцы в сезон цветения.

