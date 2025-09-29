Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки

Понедельник встречает москвичей по-осеннему прохладной погодой, которая сохраняет высокую активность главных аллергенов сезона. Уровень пыльцы сорных трав в то же время остается сегодня в столице минимальным.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В Москве в понедельник, 29 сентября, ожидается прохладная погода с температурой от +5 °C ночью до +9 °C днем. Ожидается переменная облачность с вероятностью осадков 25–40%. Влажность воздуха составит 65–85% при давлении 759–760 мм рт. ст. В целом не самая плохая для осени погода. По крайней мере не способствует повышению уровня пыльцы в столичном регионе сейчас.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 сентября

Прохладная и влажная погода продолжает благоприятствовать микроскопическим раздражителям, не позволяя аллергенной обстановке улучшиться.

Высокая влажность поддерживает активность кладоспориума и альтернарии. Их концентрация остается стабильно высокой, представляя основную угрозу для аллергиков. Аллергики все еще жалуются: реакция на амброзию и полынь не пропадает. Мониторинг сигнализирует, что уровень пыльцы этих трав в воздухе не превышает 10 единиц.

Осенью аллергикам советуем контролировать влажность в доме, регулярно проводить уборку, использовать воздушные фильтры и проверять вентиляцию, а также обращаться к врачам и принимать нужные лекарства. Следите за своим самочувствием, лучше и вовсе вести специальные дневники.