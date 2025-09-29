Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 сентября, осень и грибки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Понедельник встречает москвичей по-осеннему прохладной погодой, которая сохраняет высокую активность главных аллергенов сезона. Уровень пыльцы сорных трав в то же время остается сегодня в столице минимальным.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В Москве в понедельник, 29 сентября, ожидается прохладная погода с температурой от +5 °C ночью до +9 °C днем. Ожидается переменная облачность с вероятностью осадков 25–40%. Влажность воздуха составит 65–85% при давлении 759–760 мм рт. ст. В целом не самая плохая для осени погода. По крайней мере не способствует повышению уровня пыльцы в столичном регионе сейчас.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 29 сентября

Прохладная и влажная погода продолжает благоприятствовать микроскопическим раздражителям, не позволяя аллергенной обстановке улучшиться.

Высокая влажность поддерживает активность кладоспориума и альтернарии. Их концентрация остается стабильно высокой, представляя основную угрозу для аллергиков. Аллергики все еще жалуются: реакция на амброзию и полынь не пропадает. Мониторинг сигнализирует, что уровень пыльцы этих трав в воздухе не превышает 10 единиц.

Осенью аллергикам советуем контролировать влажность в доме, регулярно проводить уборку, использовать воздушные фильтры и проверять вентиляцию, а также обращаться к врачам и принимать нужные лекарства. Следите за своим самочувствием, лучше и вовсе вести специальные дневники.

пыльца
аллергия
аллергены
растения
плесень
грибки
прогнозы
Москва
погода
здоровье
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.