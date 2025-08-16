Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 01:43

«Дональд волнуется»: Путин не позволил Трампу сделать трюк с рукопожатием

Протоколист Богачева: Путин не дал Трампу применить трюк с рукопожатием

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на территории аэропорта Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не смог применить на президенте России Владимире Путине свой трюк со скандальным рукопожатием, при котором он резко дергает руку собеседника на себя, заявила Life.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева. По ее словам, сейчас же наблюдается иная ситуация, Трамп скорее нервничает, а Путин, наоборот, в приподнятом настроении.

Однако, когда они здороваются в первый раз, когда они встречаются на красной ковровой дорожке, мы этого не видим. Это скорее стандартное протокольное рукопожатие. Также очень видно, что Дональд волнуется, в то время как наш президент более уверен, в хорошем настроении, — отметила собеседница издания.

Ранее Трамп сообщил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной. Однако, как уточнил политик, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом считает, что саммит президентов РФ и США может продлиться минимум шесть-семь часов. По его уточнению, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий. Песков добавил, что саммит начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет.

