Президент «Реала» отсудил один евро у известного издания после слива данных Президент «Реала» Перес отсудил один евро у El Confidencial

Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл суд у интернет-издания El Confidencial, которое опубликовало в Сети касающиеся мужчины личные аудиозаписи, сообщается на сайте мадридского клуба. Там отметили, что он отсудил у слившей его высказывания газеты один евро.

Такую сумму запросил сам функционер, который ставил целью защитить в суде свои честь и достоинство. Кроме того, изданию запретили публикацию касающихся Переса аудиозаписей — в них он грубо отзывается о тренерах и футболистах клуба. Перес называл тогдашнего главного тренера Висенте Дель Боске болваном, выступавшего за «Реал» Криштиану Роналду — идиотом, а ветеранов клуба Рауля и Икера Касильяса — аферистами.

Ранее актер Алексей Чадов выиграл судебное разбирательство против бывшего друга и коллеги Максима Боева, длившееся более года. Суд обязал продюсера выплатить Чадову 61 млн рублей основного долга и дополнительно 13 млн рублей в качестве неустойки. Конфликт возник вокруг фильма «За Палыча!».

До этого жительница Хабаровского края обратилась в Амурский городской суд с иском к Министерству финансов России. Женщина утверждает, что ведомство организовало незаконное уголовное преследование. В итоге суд взыскал с министерства компенсацию в пользу россиянки в размере 60 000 рублей за причиненный моральный вред, при этом сама она требовала 2 млн рублей.