Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей

Жительница Хабаровского края обратилась в Амурский городской суд с иском к Министерству финансов России, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Женщина утверждает, что ведомство организовало незаконное уголовное преследование. В итоге суд взыскал с министерства компенсацию в пользу россиянки в размере 60 000 рублей за причиненный моральный вред, при этом сама она требовала 2 млн рублей.

Суд взыскал с Министерства финансов РФ в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей, отказав в удовлетворении остальной части исковых требований, — говорится в заявлении.

Уточняется, что жительницу Хабаровского края заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Однако вскоре дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов заявил, что введение компенсаций за отказ от взяток для полицейских может привести к обратному эффекту — правоохранители начнут злоупотреблять законом. Так он отреагировал на соответствующую практику в Ростовской области.