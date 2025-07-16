В РФ оценили идею компенсировать полицейским сумму взятки за отказ от нее Глава профсоюза полиции Суслов не оценил Ростовскую практику борьбы со взятками

Введение компенсаций за отказ от взяток для полицейских может привести к обратному эффекту — правоохранители начнут злоупотреблять законом, заявил НСН глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов. Так он отреагировал на соответствующую новую практику в Ростовской области.

К сожалению, у нас нет конкурса на должность полицейского, в органы берут всех. Среди этих людей могут оказаться те, кто начнут обвинять людей во взяткодаче, чтобы получить деньги себе. С другой стороны, сотрудники могут начать сами предлагать дать им взятку, а потом арестовывать людей. Палка о двух концах: либо будут провоцировать, либо могут ловить невиновных, — отметил Суслов.

Он добавил, что компенсации также могут привести к тому, что начальство начнет присваивать суммы себе, а не отдавать их сотрудникам. Для того, чтобы снизить уровень коррупции в полиции нужно прежде всего добиться справедливой системы оплаты труда для сотрудников, заключил эксперт.

В Ростовской области ранее запустили практику компенсации полицейским сумм, от которых они отказались, столкнувшись с попытками дать взятки. При этом лица, пытавшиеся дать взятку, привлекаются к уголовной ответственности.