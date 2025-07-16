В РФ оценили идею компенсировать полицейским сумму взятки за отказ от нее

Введение компенсаций за отказ от взяток для полицейских может привести к обратному эффекту — правоохранители начнут злоупотреблять законом, заявил НСН глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов. Так он отреагировал на соответствующую новую практику в Ростовской области.
К сожалению, у нас нет конкурса на должность полицейского, в органы берут всех. Среди этих людей могут оказаться те, кто начнут обвинять людей во взяткодаче, чтобы получить деньги себе. С другой стороны, сотрудники могут начать сами предлагать дать им взятку, а потом арестовывать людей. Палка о двух концах: либо будут провоцировать, либо могут ловить невиновных, — отметил Суслов.
Он добавил, что компенсации также могут привести к тому, что начальство начнет присваивать суммы себе, а не отдавать их сотрудникам. Для того, чтобы снизить уровень коррупции в полиции нужно прежде всего добиться справедливой системы оплаты труда для сотрудников, заключил эксперт.
В Ростовской области ранее запустили практику компенсации полицейским сумм, от которых они отказались, столкнувшись с попытками дать взятки. При этом лица, пытавшиеся дать взятку, привлекаются к уголовной ответственности.