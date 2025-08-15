В Уфе арестовали предпринимательницу, нажившуюся на патриотизме В Уфе арестовали предпринимательницу за хищение 33 млн рублей из бюджета

В Уфе суд арестовал местную предпринимательницу по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на подготовку концертного зала «Башкортостан», передает объединенная пресс-служба региональных судов. Она фигурирует в деле народного артиста Башкортостана Вильдана Яруллина, ранее также арестованного. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 6 сентября.

Предпринимательница задержана в пятницу и обвиняется в присвоении и растрате. Расследование связывает ее с действиями Яруллина, руководителя ГКЗ «Башкортостан». Ему вменяют превышение полномочий: в октябре 2023 года он, минуя конкурс, заключил договор на 33 миллиона рублей с аффилированным индивидуальным предпринимателем для подготовки площадки к мероприятию. Следствие считает, что предпринимательница предоставила смету с ценами, существенно превышавшими рыночные.

Деньги выделялись властями на проведение конкурса патриотической песни. Вопрос об аресте бизнесвумен рассматривал Советский районный суд Уфы. За предъявленное обвинение предпринимательнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что обвиняемый в хищениях в парке «Патриот» экс-заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров признал вину. Он также перевел на счета Минобороны России и парка «Патриот» по 200 тысяч рублей в качестве частичного возмещения ущерба.