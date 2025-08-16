Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Трамп не сообщил об итогах саммита на Аляске главному интересанту

FT: Трамп до сих пор не сообщил итоги саммита на Аляске Зеленскому

Глава Украины Владимир Зеленский до сих пор не получил от американского лидера Дональда Трампа обещанной информации о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в окружении Зеленского. Собеседник издания охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «очень странную».

По завершении переговоров Трамп публично заявил для прессы, что намерен лично проинформировать Зеленского и представителей стран — членов НАТО о содержании беседы с Путиным. Однако, как стало известно корреспонденту FT Кристоферу Миллеру, никакой информации от Белого дома на данный момент так и не поступило.

Ранее Трамп объявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским. Американский лидер также добавил, что в ходе переговоров с российским коллегой стороны согласовали принципы урегулирования конфликта на Украине, включая обмен территориями и гарантии безопасности от США.

До этого Путин заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.

