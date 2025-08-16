Стало известно о подготовке к встрече Трампа, Путина и Зеленского Трамп объявил о начале подготовки к его встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил журналисту Шону Хэннити из Fox News о начале подготовки к трехсторонней встрече с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома также добавил, что в ходе переговоров на саммите стороны согласовали принципы урегулирования конфликта на Украине, включая обмен территориями и гарантии безопасности от Вашингтона.

Что ж, я думаю, это те пункты, по которым мы договорились, и по которым мы в целом пришли к согласию <...>. На самом деле, я думаю, мы во многом согласны. Могу сказать, что встреча была теплой, — подчеркнул Трамп.

Он охарактеризовал Путина как «сильного парня» и «чертовски крутого». Трамп выразил уверенность, что стороны «довольно близки к концу» конфликта, подчеркнув, что окончательное согласие на условия должно дать украинское руководство. Он посоветовал Владимиру Зеленскому заключить сделку.

Путин ранее заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.