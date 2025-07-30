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30 июля 2025 в 11:55

Известный актер отсудил 74 млн рублей у бывшего друга

Актер Чадов выиграл суд и осудил у бывшего друга 74 млн рублей

Алексей Чадов Алексей Чадов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Алексей Чадов выиграл судебное разбирательство против бывшего друга и коллеги Максима Боева, длившееся более года, сообщает Telegram-канал SHOT. Суд обязал продюсера выплатить Чадову 61 млн рублей основного долга и дополнительно 13 млн рублей в качестве неустойки.

Конфликт возник вокруг фильма «За Палыча!», который уже вышел в прокат. Чадов, выступавший в проекте как сценарист, утверждал, что так и не получил положенного гонорара. Изначально Боев сам обратился в суд с требованием расторгнуть договор, обвиняя актера в недостаточном привлечении инвестиций. В ответ Чадов подал встречный иск о взыскании долга.

До этого Алексей Чадов в интервью NEWS.ru, делясь впечатлениями о затяжном судебном процессе с бывшим партнером Максимом Боевым, признался, что подобные ситуации раньше видел только в кино, но теперь столкнулся с этим в реальности. По словам артиста, после года судебных разбирательств он выработал определенный иммунитет к происходящему, и первоначальные эмоции постепенно улеглись. Артист отметил, что его команда работает методично и профессионально, хотя объем документации настолько велик, что буквально «не хватает рук» для его обработки.

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