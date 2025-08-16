Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Путин назвал приоритетные направления в работе правительства РФ

Путин потребовал особого внимания кабмина к снижению бедности и росту зарплат

Президент России Владимир Путин поручил правительству сконцентрироваться на обеспечении роста реальных доходов граждан и сокращении уровня бедности в стране, сообщила пресс-служба Кремля. Эти ключевые задачи поставлены перед кабинетом министров по итогам недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В фокусе внимания должно быть именно обеспечение устойчивого роста доходов населения. Параллельно с этим кабмин должен разработать и реализовать эффективные меры по снижению доли россиян, живущих за чертой бедности.

Эти цели являются центральными при формировании плана структурных преобразований российской экономики. Особый акцент в плане должен быть сделан на изменениях в сфере потребления, которые способствовали бы достижению поставленных социальных задач.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен будет предоставить доклад президенту 1 октября.

Еще одно важное поручение — создание долгосрочной стратегии развития креативной экономики в РФ. Рассматривается включение федерального проекта в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Первый отчет по этой работе — до 15 декабря 2024 года.

